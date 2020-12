Covid: Gallera, mai smessi essere attenti, ma dovremo convivere con virus per molti mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema non ha mai smesso di essere attento, continuiamo a lavorare per qualunque evenienza: accanto alla vaccinazione dobbiamo stare attenti a una terza ondata e a gestire e convivere con il virus per molti mesi. Oggi è un inizio, ma non pensiamo che sia terminata la pandemia e quindi la diffusione del coronavirus, bisogna continuare a mantenere il distanziamento sociale e dobbiamo prepararci a nuovi momenti di pressione sul sistema sanitario". Lo ha l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in occasione dell'apertura della campagna vaccinale contro il Covid-19 parlando con i giornalisti all'ospedale Niguarda di Milano. (Rem)