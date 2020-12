Covid: Pregliasco, vaccino importantissimo ma contro virus fondamentale avere più armi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "È fondamentale avere più armi, il vaccino è importantissimo, ma credo molto negli anticorpi monoclonali che sono uno sviluppo di quello che è stata l'applicazione di molti colleghi del plasma che, come tale, non ha dato grandissimi risultati, ma ha permesso ai colleghi che lo stanno sviluppando di individuare quegli anticorpi più efficaci e davvero necessari a neutralizzare il virus". Lo ha detto il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente dell'Anpas, davanti all'ospedale Niguarda di Milano per l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19. (Video: Agenzia Nova) (Rem)