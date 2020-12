Covid: arrivate a ospedale Papa Giovanni di Bergamo prime 50 dosi vaccino, alle 15 prime somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci flaconi equivalenti a 50 dosi del vaccino anti Covid sono arrivate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo questa mattina prima delle 12, trasportate da convogli Areu, scortate dalla Polizia e consegnate ad Oliviero Valoti, responsabile Aat Bergamo, che le ha portate al Centro prelievi dell'Ospedale di Bergamo dove, in un box dedicato, sono in corso di allestimento le siringhe per la somministrazione. Ad eseguire le iniezioni - sempre nei locali del Punto prelievi dell'Ospedale bergamasco, dove in queste settimane sono state eseguite anche le vaccinazioni antinfluenzali agli operatori - sarà l'équipe della Medicina del Lavoro del Papa Giovanni XXIII, guidata da Daniela Borleri. A coordinare le operazioni Daniela Valsecchi, responsabile della Farmacia, Simonetta Cesa, direttore delle professioni Sanitarie e Sociali, Giulia Bombardieri per la direzione Medica e Cristina Caldara, responsabile dei processi socioassistenziali territoriali individuata come referente della campagna. Quattro infermieri, 3 medici e 3 farmacisti a partire dalle 15 gestiranno due box dove due persone verranno vaccinate contemporaneamente mentre al desk si procederà al consenso informato. "Una giornata simbolica - sottolinea il direttore generale Maria Beatrice Stasi - dove a scendere in campo sono i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca" (com)