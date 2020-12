Covid: Galli (Sacco), problemi seri di medicina territoriale, ma ora fare fronte comune - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Organizzare una vaccinazione per tutto il Paese non ha precedenti: abbiamo dimostrato di avere problemi seri a livello di medicina territoriale anche perché abbiamo disinvestito per anni su questo punto di vista, ora bisogna essere proiettati all'obiettivo, ciò vaccinare più persone possibili e mettere il virus in condizione di non poter infettare più. Prima succede, prima torniamo alla serenità e alla normalità". Lo ha detto il professore Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19. (Video: Agenzia Nova) (Rem)