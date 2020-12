Covid: Galli (Sacco), problematica rischio vaccino assolutamente marginale rispetto a obiettivo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "In medicina la sicurezza al 100 per cento non esiste per nulla, per tutti i farmaci e tutti i vaccini ci può essere un piccolo margine di possibili effetti collaterali negativi o un possibile rischio, qui c'è da considerare un rapporto costi benefici che è a favore del fatto che ci dobbiamo liberare da questa cosa, sia collettivamente sia singolarmente. Liberiamoci da questa cosa ed evitiamo una serie di 'se' e di 'ma', su un problematica di rischio che è assolutamente marginale rispetto all'obiettivo". Lo ha detto Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 parlando con i giornalisti riguardo ai timori che alcune persone hanno ancora nei confronti dei vaccini. (Video: Agenzia Nova) (Rem)