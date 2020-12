Covid: Speranza, avvio campagna vaccinazione non è fine dell'incubo ma primo passo nella direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la fine dell’incubo, ma è il primo passo nella direzione giusta. Lo ha detto, in merito all’avvio in Italia della campagna di vaccinazione anti Covid-19, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Domenica In", su Rai1. "Nessuno ce la fa da solo", ha continuato l’esponente dell’esecutivo, "credo che l’Italia in questi mesi debba continuare a dimostrare di essere un grande Paese, di combattere insieme". (Rin)