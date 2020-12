Covid: da ospedale Niguarda Milano partite 1620 dosi per tutta la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di prima mattina sono arrivati all'ospedale Niguarda di Milano 324 flaconi contenenti il vaccino anticovid, che una volta diluito corrisponde a 1.620 dosi. Dosi che sono a loro volta partite, divise su più automediche dell'Areu, scortate ognuna da un'auto dei carabinieri o della polizia, verso le rispettive destinazione finali: gli ospedali dei capoluoghi di provincia della Lombardia, (a Milano oltre al Niguarda i vaccini sono stati consegnati anche alla Rsa Pio Albergo Trivulzio), oltre ai due nosocomi "simbolo" di questa pandemia (l'ospedale di Alzano Lombardo e quello di Codogno). "In questo caso - racconta il direttore della farmacia dell'ospedale Niguarda Massimo Medaglia nel piazzale davanti all'Ospedale in occasione dell'inaugurazione della campagna vaccinale contro il covid – ci sono arrivate le fiale già scongelate, da settimana prossima arriveranno le fiale congelate. Nel momento in cui le fiale vengono scongelate e messe nel frigorifero da 2 a 8 gradi, hanno una validità di 5 giorni. Quando invece vengono diluite in siringa per la somministrazione hanno una validità di 6 ore". Proprio per i tempi ridotti di validità del vaccino dopo che è stato diluito in siringa, è stato deciso che la preparazione avvenga in loco presso ogni centro vaccinale dove si trova una stanza dedicata esclusivamente alla preparazione e poi una serie di stanze dedicate alla somministrazione. "Ci sono infermieri che sono stati istruiti per la miscelazione e la preparazione delle siringhe e altre per la semplice somministrazione", ha spiegato Medaglia sottolineando che ogni hub ha diversi centri "e quindi valuterà l'opportuna strategia vaccinale: in centri come le Rsa dove le somministrazioni saranno molto limitate probabilmente porteremo le siringhe già pronte". (Rem)