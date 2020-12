© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, "non è ancora finita, ma la lunga discesa è iniziata. Un vaccino in meno di un anno - continua il parlamentare su Twitter - era un risultato inimmaginabile. La ricerca salva vite. Salva tutti e tutte noi. Ricordiamocene per il futuro. Non smettiamo di proteggerci, ma oggi è il giorno che aspettavamo". (Rin)