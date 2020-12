Governo: Salvini, a rischio milioni di famiglie e Pmi ma esecutivo pensa a smontare quota 100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolinea: "Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali. È l’ennesima brutta novità per famiglie e imprese - continua il senatore in una nota -, voluta dall’autorità bancaria europea, e che può strangolare milioni di Pmi (Piccole e medie imprese) già colpite dalla profonda crisi degli ultimi mesi. I problemi da risolvere sono questi, invece il governo pensa a cancellare quota 100 per rubare anni di vita a milioni di italiani". L'ex ministro dell'Interno conclude: "La Lega e tutto il centrodestra sono ancora in attesa di confrontarsi col premier, come promesso dal presidente del Consiglio tanti mesi fa". (Com)