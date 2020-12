Libia: stampa, pressioni Usa su Haftar e Sarraj per abbassare i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esercitato nei giorni scorsi pressioni sulle parti in Libia affinché si abbassino i toni e si ponga fine a qualsiasi minaccia nei confronti del dialogo politico e militare in corso. Lo scrive il quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat" per far luce sullo scambio di dichiarazioni minacciose registrato di recente tra Tripoli e Bengasi. Nonostante la commissione militare mista (5+5) sia riuscita ad arrivare ad uno scambio di prigionieri (33 delle forze di Khalifa Haftar contro 15 del governo del premier Fayez al Sarraj), i discorsi pronunciati dal comandante di Bengasi, Haftar, e dal leader di Tripoli, Sarraj, in occasione del 69esimo giorno dell'indipendenza hanno rappresentato una sorta di escalation reciproca e di guerra verbale che potrebbe minacciare la tregua in vigore tra le parti. Il giornale di proprietà saudita riporta che nelle ultime ore sono stati avviati intensi contatti regionali e internazionali con Haftar e Sarraj per convincerli a fermare l'escalation che minaccia il cessate il fuoco, sottolineando che gli Usa in particolare di stanno prodigando per portare la calma tra le due parti e garantire un clima appropriato per un incontro decisivo del comitato 5+5. Haftar ha parlato nel suo discorso del 24 dicembre della necessità di respingere "l'occupante turco", mentre Sarraj ha detto nella stessa occasione che l'attuale finestra di opportunità per raggiungere la stabilità potrebbe non chiudersi per non riaprirsi più. (Lit)