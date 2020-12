Speranza sul vaccino: "Primo passo nella giusta direzione, siamo a una svolta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è una svolta, è un’arma essenziale per vincere la partita, ma ci vorrà del tempo. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Domenica In", su Rai1, a proposito dell’avvio in Italia della campagna di vaccinazione anti Covid-19. "Arriverà il giorno in cui torneremo alla normalità", ha proseguito l’esponente dell’esecutivo, "a riabbracciarci, ma quel giorno non è domani. Abbiamo bisogno di grande cautela e prudenza".Il titolare della Salute ha evidenziato che l'inizio della campagna vaccinale non è la fine dell’incubo, ma è il primo passo nella direzione giusta. "Nessuno ce la fa da solo", ha spiegato l’esponente dell’esecutivo, "credo che l’Italia in questi mesi debba continuare a dimostrare di essere un grande Paese, di combattere insieme". (Rin)