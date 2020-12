Covid: Galli (Sacco), io asmatico e poliallergico, ma faccio vaccino senza esitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono preoccupato, non per eroismo, ma perché ho studiato molto su questo tema: io sono un vecchio asmatico e un poliallergico, se mi capitasse di avere una reazione in questo caso non sarebbe un evento straordinario, ma francamente me lo faccio lo stesso e senza esitazione". Lo ha detto il professore Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive 3 dell'ospedale Sacco di Milano in occasione del lancio della campagna vaccinale contro il Covid-19 parlando con i giornalisti all'ospedale Niguarda di Milano che gli hanno chiesto se avesse timori a vaccinarsi. (Rem)