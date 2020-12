Frosinone: taglia i pneumatici di 31 auto a Sant’Ambrogio, denunciato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tagliato i pneumatici di 31 macchine parcheggiate sulla pubblica via in centro a Sant’Ambrogio sul Garigliano e ha tentato la fuga inseguito dai carabinieri. E’ quanto accaduto ieri sera quando i militari della stazione di Sant’Apollinare, insieme al personale della sezione radiomobile della Compagnia di Cassino, sono intervenuti a Sant’Ambrogio chiamati dai cittadini perché 31 autovetture regolarmente parcheggiate erano state danneggiate con il taglio dei pneumatici. Mentre accertavano i danni i militari hanno notato una Bmw con targhe coperta che percorreva il centro abitato a forte velocità. Dopo avergli intimato l’alt i militari si sono posti all’inseguimento che, nonostante le segnalazioni acustiche e visive azionate, si è protratto per alcuni chilometri. Dalla perquisizione veicolare e personale sul 38enne che era alla guida, un italiano residente a Latina, è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Dalla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza installato in quella zona, è stato identificato l’autore dei danneggiamenti che, per l’abbigliamento indossato e per i caratteri fisico-somatici, corrispondeva proprio al 38enne. L’uomo, oltre alla denuncia per danneggiamento, è stato proposto per il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in Sant’Ambrogio sul Garigliano per 3 anni. A suo carico è stato elevata anche una sanzione amministrativa di 400 euro per aver violato le disposizioni relative alle misure di contenimento dal Covid-19.(Rer)