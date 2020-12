Covid: Castellone (M5s) su vaccino, giornata importante, primo passo verso uscita da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Maria Domenica Castellone, segnala che "oggi, domenica 27 dicembre, verranno somministrate le prime dosi di vaccino anti Covid-19. È il primo passo verso l’uscita dalla pandemia". La parlamentare aggiunge su Facebook: "Per la prima volta nella storia il vaccino sarà gratuito per tutti ed oggi si parte con le vaccinazioni in tutta Europa: un segnale di rinascita e di ritrovata unità. La scienza in questa pandemia è stato il nostro alleato più prezioso. In pochi mesi abbiamo fatto passi da gigante nella comprensione dei meccanismi di azione di questo virus e finalmente possiamo curare i sintomi dell’infezione agendo su più fronti (virale, immunologico, vascolare)". L'esponente del M5s prosegue: "Ancora non è chiaro però perché questo virus, che nella maggior parte dei soggetti causa pochi o zero sintomi, in alcuni casi è particolarmente aggressivo e non lascia via di scampo. Il Sars-Cov-2 resta infatti ancora un nemico in parte sconosciuto - conclude Castellone - e l’arma più potente per sconfiggerlo e liberarci da questo incubo sarà certamente la prevenzione attraverso il vaccino". (Rin)