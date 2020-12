Covid: Gallera, vaccino è inizio di speranza, ma strada ancora molto lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati 10 mesi tremendi, questo è un inizio di speranza, si apre un nuovo anno: la strada sarà ancora molto lunga prima di riuscire a vaccinare un numero sufficiente di persone avremo bisogno di molti mesi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 parlando con i giornalisti all'ospedale Niguarda di Milano. "Si tratta di un impegno - ha spiegato Gallera - che coinvolgerà in maniera molto forte l'intero sistema sanitario: vaccinare 10 milioni di persone è veramente un impegno enorme, ma finalmente c'è una luce in fondo al tunnel".(Rem)