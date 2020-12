Covid: Ascani, grazie a scienza e ricerca viviamo a fine 2020 un primo giorno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, afferma: "'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Sono le parole, che condivido, di Claudia Alivernini - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, l’infermiera 29enne dello Spallanzani che ha ricevuto questa mattina il vaccino anti Covid-19. Fra i primi, con lei, Omar Altobelli, operatore socio sanitario, Maria Rosaria Capobianchi, biologa, microbiologa e virologa, poi Alessandra Vergori, medico infettivologa e Alessandra D’Abramo, stessa specializzazione medica". Ascani conclude: "Alla fine di questo 2020 durissimo, grazie alla scienza e alla ricerca viviamo un primo giorno di speranza, verso un futuro che sa tanto di straordinaria normalità". (Rin)