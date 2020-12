Legge Bilancio: Silvestroni (Fd'I), scongiurare licenziamenti e tutelare lavoratori comparto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio, Marco Silvestroni, osserva: "Il governo ha paura di prendere decisioni e avendo posto la fiducia anche per il bilancio dello Stato, solo con gli ordini del giorno possiamo chiedere al governo di impegnarsi per tutelare i lavoratori. Ho chiesto - continua il parlamentare in una nota in merito alla legge di Bilancio - lo sblocco definitivo del fondo di solidarietà del trasporto aereo, non ancora erogato a tutti gli aventi diritto dall'Inps e di dichiarare lo stato di crisi del settore turismo, per sostenere un comparto che rappresenta il 13 per cento del Prodotto interno lordo nazionale". Silvestroni aggiunge: "La Germania, capendo l'importanza strategica del comparto aereo, ha investito ingenti risorse, mentre in Italia proroghiamo solo la restituzione dei prestiti fatti ad Alitalia. Ho chiesto con il mio odg di scongiurare i licenziamenti e tutelare i lavoratori di tutto comparto aereo, vedremo se il governo si occupa degli italiani o ha altre priorità". (Com)