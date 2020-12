Covid: Pregliasco, vaccinazione assolutamente tranquilla e serena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione è stata assolutamente tranquilla e serena, per ora nessun effetto collaterale. Sento solo un pochino di calore, ma assolutamente una vaccinazione come quelle che ho fatto sistematicamente: nessun dolore, nessun fastidio e ritengo davvero che sia l'elemento determinante per proteggerci". Lo ha detto il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente dell'Anpas, davanti all'ospedale Niguarda di Milano dopo aver fatto il vaccino anti Covid-19 nel giorno dell'avvio della campagna vaccinale. (Rem)