Covid: Pregliasco, effetti si cominceranno a vedere quando raggiungeremo 20-30 per cento copertura

- "Gli effetti della vaccinazione si cominceranno a vedere in termini di sanità pubblica quando raggiungeremo, io spero rapidamente, il 20-30 per cento di copertura vaccinale, si avrà un risultato di sanità pubblica più rilevante nel momento in cui si raggiungerà quella famosa 'immunità di gregge' che i modelli matematici, per questo virus, ci dicono essere al 60-70 per cento". Lo ha detto il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente dell'Anpas, davanti all'ospedale Niguarda di Milano per l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Dovremo continuare a usare il galateo che ben abbiamo imparato a usare per tutto il 2021, ma ovviamente la situazione andrà, via via migliorando e solo così la vita sociale e l'economia potranno riprendere", ha concluso Pregliasco. (Rem)