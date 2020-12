Ue: Weber (Ppe), Orban vuole distruggere Europa di Kohl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo operato il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, vuole distruggere l'Europa di Helmut Kohl. Lo ha affermato il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo, Manfred Weber, in un intervento di risposta a quanto sostenuto in precedenza dallo stesso premier ungherese al quotidiano tedesco “Welt am Sonntag”. “Gli immensi sconvolgimenti economici, sociali e sociali non possono essere controllati con un approccio politico nazional-populista o una guerra culturale, come richiesto dal primo ministro ungherese Orban", ha dichiarato Weber nel suo articolo pubblicato dalla testata tedesca. “Alcuni capi di governo oggi screditano le decisioni dell'Ue per il gusto di un rapido applauso, anche se spesso le hanno concordato loro stessi. Chiunque equipari l'Unione europea al regime autoritario dei comunisti sovietici vuole distruggere l'Europa che è stata costruita dalla generazione di politici di Helmut Kohl”, ha aggiunto. Secondo Weber, l'Unione europea non è una "mucca da mungere per i sussidi", ma una comunità che si basa su valori condivisi. "I valori riguardano principalmente la dignità dell'individuo, indipendentemente dal fatto che vi troviate nelle vivaci regioni dell'Europa o nel campo profughi di Lesbo, indipendentemente dal fatto che siate cristiani, ebrei o musulmani", ha proseguito l’esponente politico tedesco sottolineando che il Ppe dovrà prendere una decisione a riguardo del collocamento al suo interno di Orban e del suo partito Fidesz una volta per tutte e il "prima possibile". (Geb)