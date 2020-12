Corea del Sud: Covid, restrizioni per le festività estese fino al 3 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno annunciato che estenderanno per altri sei giorni, fino al 3 gennaio, le misure di distanziamento sociale introdotte per contenere i contagi da nuovo coronavirus durante le festività. In previsione delle feste, il governo ha vietato le riunioni private di più di quattro persone nell'area della grande Seul e ha chiuso le stazioni sciistiche e altri luoghi turistici. Oltre a queste restrizioni temporanee, nell’area resta in vigore il livello di distanziamento 2.5, il secondo più alto, che vieta le riunioni di più di 50 persone e i pasti all’interno di ristoranti dopo le 21 (ora locale). Le autorità sanitarie del paese hanno confermato ieri 970 nuovi contagi. (Git)