Libano: incendiato campo profughi siriano nella regione di Miniyeh, sfollate 75 famiglie

- Un campo profughi siriano nel nord del Libano è stato dato alle fiamme nella notte a seguito di una diverbio tra i membri del campo e una famiglia libanese locale. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha confermato che un grande incendio è scoppiato in un campo nella regione di Miniyeh, spiegando che alcune persone sono rimaste ferite, senza tuttavia precisare quante. Il campo ospitava circa 75 famiglie. Secondo l'agenzia di stampa libanese "Nna", l'incendio è seguito ad un "alterco" tra un membro di una famiglia libanese e "lavoratori siriani". Altri giovani della famiglia libanese hanno poi "dato fuoco ad alcune tende dei rifugiati", ha aggiunto l'Nna. La protezione civile libanese ha spento le fiamme, mentre l'esercito e la polizia sono stati schierati per riportare la calma. Il Libano ospita circa 1,5 milioni di siriani, di cui circa un milione registrati come rifugiati presso le Nazioni Unite. Le autorità hanno invitato i rifugiati a tornare in Siria, anche se i gruppi per i diritti umani ritengono che il paese dilaniato dalla guerra non sia ancora al sicuro. A novembre, circa 270 famiglie di rifugiati siriani sono fuggite dalla città di Bsharre, nel Libano settentrionale, dopo che un siriano è stato accusato di aver sparato a un residente libanese, scatenando tensioni e ostilità diffuse. (Res)