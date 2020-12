Grecia: governo, possibile riapertura delle scuole dall'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Grecia potrebbero riaprire a partire dal prossimo 8 gennaio. Lo ha detto il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, in una intervista all'emittente televisiva "Open". Petsas ha aggiunto che in caso di riapertura, a tornare in classe saranno non solo gli studenti delle scuole elementari ma tutti gli alunni. In precedenza il vice ministro allo Sviluppo, Nikos Papathanassis, ha dichiarato che la decisione di riaprire i negozi arriverà due o tre giorni prima del 7 gennaio, data in cui la serrata dovrebbe terminare. Mentre anche in Grecia sono iniziate oggi le prime somministrazioni del vaccino anti Covid per gli operatori sanitari e i residenti delle case di cura, il programma di vaccinazione di massa anti Covid in Grecia dovrebbe iniziare a febbraio del prossimo anno, come spiegato nei giorni scorsi dal direttore dell'Organizzazione nazionale per la sanità pubblica greca (Eody), Panagiotis Arkoumaneas, all'emittente radiofonica "Skai". Arkoumaneas ha affermato che il programma di vaccinazione contro il coronavirus dovrebbe essere completato entro l'estate. Nella giornata del 22 dicembre è stata formalmente attivata la piattaforma digitale emvolio.gov.gr, attraverso la quale i cittadini saranno informati sulla data e il luogo della loro vaccinazione contro il Covid-19, segnalando l'inizio della campagna vaccinale nazionale. I cittadini possono registrarsi sulla piattaforma e, quando sarà il momento, saranno informati del loro appuntamento tramite Sms o e-mail. (segue) (Gra)