Grecia: governo, possibile riapertura delle scuole dall'8 gennaio (2)

- L'obiettivo del governo greco è proteggere il Paese fino a quando non sarà completato il programma di vaccinazione di massa e allo stesso tempo disporre una agenda economica e sociale per il passaggio alla normalità e alla crescita. Lo ha detto in precedenza il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel corso di una riunione del governo. "Direi che la questione della vaccinazione di massa è la principale scommessa nazionale dei prossimi mesi. Ovviamente le misure di protezione contro il coronavirus continueranno ad applicarsi durante questo periodo", ha spiegato il capo di governo ellenico. Mitsotakis ha dichiarato che le misure di sicurezza dovranno essere pienamente rispettate in modo da facilitare il processo di vaccinazione nel Paese. "Le autorità dell'Unione europea hanno appena approvato il vaccino Pfizer. Secondo le informazioni in nostro possesso, le prime dosi del vaccino arriveranno in Grecia il 26 dicembre. Le vaccinazioni inizieranno ad Atene e Salonicco il giorno successivo e espandersi gradualmente ai 1.018 centri di vaccinazione che sono già stati istituiti in tutto il paese", ha concluso. (Gra)