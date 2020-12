Omicidio Mollicone: tribunale Cassino con giudici in partenza, rinviata corte d’assise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ad allungarsi i tempi per stabilire la verità sull’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, uccisa il primo giugno 2001 in circostanze misteriose. Il processo in corte d’assise a Cassino che vede imputati il maresciallo Antonio Mottola, il figlio e la moglie, oltre ad altri due carabinieri, era fissato per il 15 gennaio prossimo. Si apprende, però, che i due giudici del tribunale Cassinate che possono ricoprire il ruolo di presidente di corte d’assise sono in trasferimento e, per evitare una sostituzione di presidenza in corso di dibattimento, con il rischio di doverlo far ricominciare da capo, è stata scelta la via del rinvio: l’inizio del processo è stato fissato al 19 marzo sperando che in quella data sia stato definito l’organico del tribunale cassinate.(Rer)