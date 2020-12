Infrastrutture: Diga della rinascita etiope, colloqui tra presidenti di Egitto e Sud Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha discusso ieri sera al telefono con l’omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa, degli sviluppi relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il megaprogetto che rischia di ridurre la portata del Nilo Azzurro. La conversazione, ha spiegato il portavoce presidenziale egiziano Bassam Radi, è avvenuta su impulso del Sud Africa, Paese che detiene la presidenza di turno dell’Unione africana (Ua). Al Sisi ha ribadito la posizione dell’Egitto che richiede un accordo legalmente vincolante sulla Gerd in modo da preservare le risorse idriche di tutti. "L'acqua del Nilo è una questione esistenziale per l'Egitto e il suo popolo", ha detto Al Sisi. Da parte sua, Ramaphosa ha espresso apprezzamento per gli sforzi egiziani nel contesto dei colloqui trilaterali mediati dall'Ua con il Sudan e l'Etiopia, ribadendo la necessità di intensificare il coordinamento con l'obiettivo di raggiungere un accordo “equo ed equilibrato” al riguardo. (Cae)