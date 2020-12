Covid: dg Niguarda, oggi giorno di speranza dopo un anno di sofferenza, con vaccino vediamo la luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è un giorno di speranza dopo che dietro questi muri abbiamo passato un anno di sofferenza. Tante persone hanno subito questo virus, molti ci hanno lasciato ma migliaia di persone sono state accolte, accudite e guarite dentro queste mura”. Lo ha detto il direttore generale dell’ospedale Niguarda di Milano Marco Bosio durante il punto stampa del “VaccinationDay' che dà l'avvio alle prime vaccinazioni anti-Covid-19 della Lombardia. “Questo - ha aggiunto è un momento di orgoglio per tutti gli operatori sanitari che veramente quest’anno hanno lavorato con passione e dedizione. Questa è veramente una luce e una speranza”. “Dentro gli ospedali viviamo di speranza tutti i giorni - ha proseguito il direttore generale: la notte di Natale abbiamo fatto un trapianto cardiaco, questa è la normalità per Niguarda e le altre strutture lombarde. Oggi viviamo qualcosa di eccezionale, lo dobbiamo vivere in maniera positiva sapendo che per noi inizia un percorso fondamentale sia per la cittadinanza ma anche per gli operatori”. (Rem)