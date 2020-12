Cultura: incontro stasera in memoria dello scrittore Nedo Fiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà questa sera alle 20 (le 19 in Italia), l’incontro organizzato via Zoom dalla Hevràt Yehudé Italia Be-Israèl in ricordo di Nedo Fiano, morto lo scorso 19 dicembre a Milano. Saranno presenti il figlio di Fiano, il deputato del Partito democratico Emanuele, e la nipote Fiamma Nirenstein. Ad introdurre l’incontro sarà il presidente della Hevrà, Michael Racah, mentre le conclusioni saranno affidate a Cecilia Nizza. Nedo Fiano è stato uno scrittore italiano di religione ebraica, superstite dell'Olocausto, sopravvissuto nel campo di concentramento di Auschwitz. Fu uno dei più attivi testimoni contemporanei dell'esperienza dell'Olocausto in Italia. (Rin)