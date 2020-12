© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia. È un giorno importante, giorno di gratitudine verso le donne e gli uomini in prima linea nella scienza, che non hanno mai smesso di crederci". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)