Libia: l’Egitto potrebbe aprire un consolato nel sud

- L’Egitto potrebbe aprire un consolato nel Fezzan, la regione libica meridionale ricca di petrolio, gas e risorse naturali. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti diplomatiche al Cairo, infatti, una richiesta al riguardo è stata avanzata da una delegazione della Libia meridionale durante una recente visita in Egitto. In particolare, i delegati libici hanno chiesto l’apertura di un consolato a Sebha per facilitare i servizi ai cittadini di entrambi i paesi e di stabilire dei voli regolari tra il capoluogo del Fezzan e gli aeroporti egiziani. Nell’occasione, i delegati libici hanno esposto agli egiziani i numerosi problemi interni della regione meridionale, come la cattiva qualità dei servizi elettrici, idrici, sanitari ed educativi, oltre al collasso dell’agricoltura e al blocco della produzione industriale, facendo appello all’Egitto affinché contribuisca a risolvere la difficile situazione nel sud della Libia. Proprio oggi, intanto, una delegazione egiziana di alto livello amministrativo è si trova a Tripoli, la capitale del Paese nordafricano, per una visita ufficiale. La delegazione è composta da funzionari di alto rango del ministero degli Esteri e dell'intelligence egiziana per discutere della riapertura dell'ambasciata in Libia, chiusa dal 2014 e dislocata a 150 metri di distanza dalla sede diplomatica dell’Italia nella capitale libica. Si tratta della prima visita del suo genere da anni. La delegazione egiziana inviterà anche il premier del Gna, Fayez al Sarraj, ad andare al Cairo per una visita ufficiale e discuterà con i suoi interlocutori a Tripoli di "una soluzione politica alla crisi a cui parteciperanno tutte le parti libiche". (Cae)