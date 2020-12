Covid: Fontana, oggi giornata di passaggio, non è inizio del liberi tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo non è il giorno in cui possiamo dire che è l'inizio del liberi tutti, è un giorno fondamentale di passaggio per il nostro futuro, ma è un giorno che dobbiamo sempre considerare essere sempre nel mezzo di una pandemia anncora in corso quindi manteniamo sempre le solite rigorose regole e continuiamo a comportarci come sempre". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'inaugurazione della campagna vaccinale lombarda contro il Covid-19 fuori dall'ospedale Niguarda di Milano. (segue) (Rem)