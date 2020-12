Covid: Casa (M5s), vaccini determinanti per restituire a cultura ruolo che le spetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio, afferma: "Oggi si volta pagina, con l'inizio della campagna vaccinale - continua la parlamentare in una nota - parte un percorso che ci permetterà di riprendere le nostre vite, di riaprire in sicurezza tutti i siti culturali e di restituire il Belpaese al mondo. Gli ambiti della cultura e dell'istruzione sono tra quelli che più hanno sofferto che le conseguenze della pandemia da Covid-19. Da circa un anno, con le armi spuntate del contenimento e del distanziamento sociale cerchiamo a fatica di convivere con il virus". L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Finalmente, con la disponibilità del vaccino, si può pensare a una progressiva riapertura in sicurezza di tutti quei luoghi che sostanziano la vita di milioni di italiani: penso agli addetti culturali, ai lavoratori dello spettacolo, agli studenti, ai ricercatori, ai docenti, alle guide, a tutti coloro che vivono di cultura. Anche per questo dobbiamo perseguire questa campagna vaccinale senza alcuna incertezza, dando l'esempio e la testimonianza di un gesto semplice quanto determinante. Io stessa - conclude Casa - mi vaccinerò appena possibile, nei tempi e nei modi previsti dal piano". (Com)