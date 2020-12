Covid: Fontana, quando Ue lavora bene diventa fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una giornata importante per l'Europa, è la dimostrazione che quando l'Unione europea lavora in modo corretto è davvero fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell'Europa medesima, credo da qui debba ripartire per dare una serie di risposte più utili come questa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'inaugurazione della campagna vaccinale lombarda contro il Covid-19 fuori dall'ospedale Niguarda di Milano. (Rem)