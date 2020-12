Roma: Dieci spacciatori arrestati dalla polizia durante controlli, sono tutti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci gli spacciatori arrestati a Roma dalla polizia durante in controlli antidroga. Si tratta di uomini e donne, tutti italiani. Il primo arresto è stato fatto dagli agenti del IV distretto San Basilio a Roma, unitamente ai colleghi della sezione volanti. In manette è finita una donna di 42 anni, che durante un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di spaccio nota come "La Lupa", è stata notata in atteggiamenti sospetti in strada e controllata rinvenendo 132 grammi di cocaina e 135 grammi di hashish, oltre a 520 euro in contanti, mentre nella sua abitazione, sono stati trovati 10,5 grammi di marijuana. Ma non è stato l'unico risultato ottenuto nel corso dei controlli della polizia. Gli agenti della sezione volanti, in zona Laurentino, dopo una serrata attività di indagine, hanno arrestato un 19enne, solito spacciare sostanza stupefacente all'interno del suo appartamento. Il ragazzo una volta arrivata la pattuglia, ha consegnato spontaneamente 4,1 grammi di hashish, mentre durante la perquisizione sono stati rinvenuti 850 euro in contanti. Dal controllo del cellulare, è emerso che il giovane spacciava insieme ad un altro ragazzo, che dopo una breve indagine, è stato rintracciato. Una volta nell'abitazione del "collega", un 18enne, che ha tentato la fuga alla vista dei poliziotti, sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish. Alla fine degli accertamenti i due sono stati arrestati. (segue) (Rer)