Roma: Dieci spacciatori arrestati dalla polizia durante controlli, sono tutti italiani (3)

- Gli agenti del commissariato distaccato Colleferro, invece, unitamente ai colleghi del posto Polfer, hanno arrestato una donna di 28 anni, durante un controllo presso la stazione ferroviaria di Colleferro, la donna ha consegnato spontaneamente ai poliziotti, 5 grammi di cocaina, mentre all'interno del suo borsello gli agenti hanno trovato ulteriori 14 grammi di cocaina, 0,70 grammi di hashish e 630 euro in contanti. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato 30 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish. Gli uomini del commissariato distaccato Tivoli, hanno arrestato per ultima, una donna di 29 anni e e un romeno di 34 anni dopo intensa attività di indagine. A casa della coppia di spacciatori i poliziotti hanno rinvenuto 7 grammi di cocaina e 836 euro in contanti. (Rer)