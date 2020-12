Covid: Crimi, oggi primo passo su via del ritorno a normalità perduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vitro Crimi, sottolinea che "il Vaccine day è finalmente arrivato. Oggi - continua il viceministro all'Interno su Facebook - compiamo il nostro primo passo sulla via del ritorno alla normalità perduta. Da dieci mesi tutti stiamo cercando di dare il massimo, ognuno facendo la propria parte in questa battaglia comune. Dai medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea, alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori che hanno compreso la gravità del momento mutando abitudini e comportamenti, rispettando regole e restrizioni, fino al governo e alle istituzioni, che hanno lavorato duramente e senza sosta per aiutare la nostra comunità a resistere in questi mesi difficili, sostenendo i cittadini e i settori più colpiti con azioni concrete". L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Ma questo non è un 'liberi tutti', assolutamente. Ci vorrà ancora tempo per poter dire di essere usciti dalla pandemia, e ci vorranno ancora tanta attenzione e cautela da parte di tutti noi. La salvaguardia della salute pubblica e la protezione dei più deboli rimangono sempre i nostri primi obiettivi. Continueremo a dare il massimo, con responsabilità e impegno, per raggiungere al più presto la luce in fondo al tunnel. Una luce che da oggi, con l'avvio del piano nazionale di vaccinazione, è un po' più vicina. E lo sarà sempre più - conclude Crimi -, giorno dopo giorno. Forza e coraggio, insieme andiamo avanti, insieme ne usciamo". (Rin)