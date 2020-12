Turchia: Parlamento approva legge su controllo attività delle Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento turco ha approvato oggi una legge che intensificherà la supervisione di fondazioni e associazioni. Secondo quanto denunciato da organizzazioni per la difesa dei diritti umani, tra Amnesty International, la legge rischia di limitare le libertà di Ong o associazioni in quanto consentirebbe al ministero dell'Interno di sostituire membri di organizzazioni indagate per accuse di terrorismo. Inoltre il dicastero potrebbe ricorrere ad un tribunale per chiedere la sospensione delle attività di una Ong. All'inizio di questa settimana, sette organizzazioni per la tutela dei diritti umani hanno affermato in una dichiarazione comune che le accuse di terrorismo in Turchia erano arbitrarie, aggiungendo che la legge viola la presunzione di innocenza e punisce coloro i cui processi non sono stati conclusi. Secondo la legge, le fondazioni saranno sottoposte a ispezioni ogni anno da parte di pubblici ufficiali e le autorità possono bloccare le campagne di donazioni online per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. (Tua)