E' iniziato il V-day italiano: vaccinati i primi cinque sanitari allo Spallanzani di Roma

- Parte il "V-day" in Italia, la campagna vaccinale contro il Covid-19. All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la prima a essere vaccinata è stata un’infermiera, Claudia Alivernini, romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. Con lei, a seguire, altri 2 dipendenti dell’Istituto e precisamente: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Alle ore 7,20 sono stati i primi 3 in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19. Vaccinati un paio d'ore dopo anche due medici infettivologi, per un totale di 5 operatori sanitari. In particolare, dopo l'infermiera Alivernini, la direttrice del Laboratorio di virologia dell'Inmi Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi e l'operatore socio sanitario Omar Altobelli, hanno ricevuto il vaccino anche Alessandra Vergori (medico infettivologa) e Alessandra D’Abramo (medico infettivologa)."Ringrazio il direttore sanitario, dottor Francesco Vaia e la dirigenza delle professioni sanitarie, la dottoressa De Angelis, per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi. Con profondo orgoglio con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino: piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi". Lo ha detto l’infermiera Claudia Alivernini, romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus, che questa mattina ha ricevuto il vaccino."Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza - ha detto l'infermiera -. Ho toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus, essendo stata in prima linea dall'inizio dell'emergenza: è stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus sha causato. Ma oggi c'è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. La scienza la medicina sono l'unico mezzo insieme al senso civico di ognuno di noi che ci permetteranno di uscire vincitori da questa battaglia così dura. Lo dico col cuore: vacciniamoci, per noi per i nostri cari e per la collettività"(Rer)