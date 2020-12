Usa: Trump non firma pacchetto di aiuti Covid, "non abbastanza denaro per piccole imprese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rifiutato di firmare la legge sul pacchetto di aiuti, approvato dal Congresso nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. “Il pacchetto che vogliono fare arrivare sulla mia scrivania è molto diverso rispetto a quanto anticipato”, ha detto Trump in un messaggio video trasmesso sui canali social della presidenza. Il testo di legge, ha aggiunto, “non ha quasi nulla a che vedere con il Covid”. La legge “contiene, per esempio, 85,5 milioni di dollari di assistenza alla Cambogia, 134 milioni di dollari per la Birmania, 1,3 miliardi per l’Egitto e il suo esercito, che comprerà quasi esclusivamente apparecchiature militari russe”. Il capo dello stato ha quindi dichiarato che ciò “è più di quanto viene destinato agli americani” e che “non abbastanza denaro viene destinato alle piccole imprese”. Trump ha quindi chiesto al Congresso di emendare la legge “eliminando gli sprechi e le spese non necessarie”. Il pacchetto di aiuti, del valore di 900 miliardi di dollari, era stato approvato dal Congresso dopo mesi di difficili negoziati e compromessi. Il testo di legge include il pagamento di 600 dollari per i cittadini statunitensi che guadagnano meno di 75 mila dollari l’anno. Trump ha chiesto di aumentare i fondi a 2 mila dollari. (Nys)