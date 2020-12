Libia: delegazione egiziana di alto livello atterrata a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione egiziana di alto livello amministrativo è atterrata questa mattina all’aeroporto Mitiga di Tripoli per una visita ufficiale. Lo riferiscono fonti del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ad "Agenzia Nova". La delegazione è composta da funzionari di alto rango del ministero degli Esteri e dell'intelligence egiziana per discutere della riapertura dell'ambasciata in Libia, chiusa dal 2014 e dislocata a 150 metri di distanza dalla diplomatica dell’Italia nella capitale libica. Si tratta della prima visita del suo genere da anni. La delegazione egiziana inviterà anche il premier del Gna, Fayez al Sarraj, ad andare al Cairo per una visita ufficiale e discuterà con i suoi interlocutori a Tripoli di "una soluzione politica alla crisi a cui parteciperanno tutte le parti libiche". (segue) (Res)