Libia: delegazione egiziana di alto livello atterrata a Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti locali hanno riferito inoltre che ad assicurare la messa in sicurezza della visita ci sarà Haytham al Tajouri, ritornato nella capitale da alcune settimane. Il programma prevede un incontro con il ministro degli Esteri del Gna, Mohammed Siyala, alle 11 (le 10 in Italia) una riunione con il vice premier Ahmed Maiteeg, alle 12 un tavolo tecnico con il capo di Stato maggiore del Gna, Mohammed al Hadad e alle 12:30 con Il capo della zona militare della Tripolitania, Osama al Jweili. Alle 13:15 invece è previsto un pranzo di lavoro con il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashagha alla presenza del capo dell'Intelligence di Tripoli, Emad Tarablusi. Prima della partenza per il Cairo della delegazione, prevista alle 16, ci sarà una visita alla sede dell'ambasciata egiziana in Libia. (segue) (Res)