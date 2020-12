Libia: delegazione egiziana di alto livello atterrata a Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 novembre Sarraj ha compiuto una visita lampo alla capitale egiziana, il Cairo, dove è arrivato a bordo di un aereo privato con la moglie. La visita di Sarraj in Egitto è avvenuta circa una settimana dopo quella del ministro dell'Interno Bashagha, il 4 novembre, durante la quale quest'ultimo ha avanzato la proposta di guidare il nuovo governo unitario in cambio del suo sostegno alla figura di Aguila Saleh, presidente del Parlamento, come nuovo presidente del Consiglio di presidenza. Il Cairo ha chiuso la sua ambasciata a Tripoli nel gennaio 2014, dopo che quattro dei suoi dipendenti e l'addetto amministrativo erano stati rapiti. (Res)