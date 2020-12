Covid: Bellanova, oggi è giornata che tutti ricorderemo, andrà sui libri di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova afferma in merito all'avvio in Italia della campagna di vaccinazione anti Covid-19: "Ci siamo. Oggi è una giornata che tutti ricorderemo perché andrà sui libri di storia. Dita incrociate - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, iniziamo a vedere la luce in fondo a questo terribile tunnel che ha già fatto troppi morti e troppi danni materiali ed immateriali alla nostra salute, alle nostre famiglie, ai nostri anziani, ai nostri ragazzi, alle nostre aziende. Che sia d’augurio per questo 2020 che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle". (Rin)