Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPunto stampa in occasione del 'VaccinationDay' che dà l'avvio alle prime vaccinazioni anti-Covid della Lombardia. Intervengono il presidente della Regione Attilio Fontana, l'assessore al Welfare Giulio Gallera, il capo della Rappresentanza della Commissione Europea del nord Italia Massimo Gaudina e il direttore generale del Niguarda, Marco Bosio.Ingresso Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano (ore 10.30)I direttori generali di Ats Brianza, Silvano Casazza, dell'Asst di Monza, Mario Alparone, e dell'Asst di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, incontrano la stampa in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus.Ospedale San Gerardo, Auditorium "Enrico Maria Pogliani" - via Pergolesi 33 - Monza (ore 15.00)Punto stampa dell'Asst Papa Giovanni XXIII in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione contro il CoronavirusOspedale Papa Giovanni XXIII, Piazza Oms 1 - Bergamo (ore 15.00)(Rem)