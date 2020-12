Business news: Cina, produzione acciaio verso record di un miliardo di tonnellate nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione cinese di acciaio grezzo dovrebbe superare il miliardo di tonnellate e il consumo dovrebbe raggiungere oltre 980 milioni di tonnellate nel 2020, livelli record in entrambi i casi. È quanto emerso da un recente rapporto dell'Istituto di ricerca e pianificazione dell'industria metallurgica della Cina. Secondo il documento, nei primi dieci mesi di quest'anno, la produzione di acciaio grezzo a livello nazionale è stata di 874 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,5 per cento su base annua. Il numero dovrebbe salire a 1,05 miliardi per l'intero anno, il 5,4 per cento in più rispetto all'anno precedente. "L'industria siderurgica ha svolto un ruolo vitale nel sostenere la ripresa economica della Cina", ha detto l'ingegnere capo dell'istituto Li Xinchuan, aggiungendo che i settori dell'edilizia, dei macchinari e dell'energia hanno utilizzato più metallo sotto l'impulso di una serie di politiche governative per promuovere gli investimenti e la crescita. (Cip)