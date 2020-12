Business news: Egitto approva incentivi per potenziare strutture turistiche colpite da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha approvato una serie di misure per rilanciare il settore turistico profondamente colpito dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in un comunicato stampa sulla sua pagina Facebook ufficiale. In base alle nuove proposte, il governo rinvierà tutte le misure di sequestro amministrativo nei confronti di hotel e strutture turistiche per un ulteriore anno al 31 dicembre 2021. Il governo esenterà anche gli hotel e tutte le strutture turistiche dalla tassa sugli immobili a partire dal primo gennaio 2021 fino al prossimo 30 aprile. Saranno ristrutturati per 36 mesi anche gli arretrati indotti dal coronavirus dovuti da hotel e strutture turistiche al governo. Il governo ha anche posticipato le tariffe dei porti turistici del Nilo e il pagamento del 60 per cento delle quote per il consumo mensile di elettricità, gas e acqua per hotel e strutture turistiche a livello nazionale. La stessa decisione sarà applicata alle compagnie aeree. A causa delle restrizioni a livello internazionale per contenere la pandemia di Covid-19, l'Egitto ha registrato un drastico calo del settore del turismo, pari a circa il 66 per cento nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020-2021, iniziato lo scorso primo luglio. (Cae)