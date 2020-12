Business news: Airbus, Uganda Airlines prende in consegna primo A330neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Uganda Airlines ha preso in consegna il suo primo A330neo, l'ultima versione del più popolare aereo di linea widebody. È il primo aeromobile Airbus consegnato a Uganda Airlines, fondata nel 2019. Lo riferisce Airbus in una nota. “In linea con la strategia della società di continuare ad offrire ai propri clienti un'offerta imbattibile, una maggiore efficienza operativa e un comfort superiore per i passeggeri, l'A330-800 è l'ultima aggiunta alla linea di prodotti di aeromobili commerciali di Airbus. Grazie alla sua capacità su misura, di medie dimensioni e alla sua eccellente versatilità di portata, l'A330neo è considerato l'aereo ideale per operare come parte del recupero post-Covid”, si legge nel comunicato. L'A330neo consentirà alla compagnia di avviare le sue operazioni a lungo raggio con voli intercontinentali non-stop verso il Medio Oriente, l'Europa e l'Asia. L'A330neo è un velivolo di nuova generazione che si basa sulle caratteristiche del popolare A330 e utilizza la tecnologia sviluppata per l'A350. Alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000 e dotato di una nuova ala con maggiore campata e Sharklet ispirati all'A350, l'A330neo offre un livello di efficienza senza precedenti. L'aereo consuma il 25 per cento in meno di carburante per posto rispetto ai concorrenti della generazione precedente. (Frp)