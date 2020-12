Business news: Nigeria, governo avvia progetto di riabilitazione delle raffinerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha dato il via al progetto di riabilitazione delle raffinerie nazionali. Rispondendo ad una domanda della rete di giornalisti Nigeria Guild of Editors (Nge) ad Abuja, riferisce il "Guardian", il ministro di Stato per le risorse petrolifere, Timipreye Sylva, ha affermato che il processo di riabilitazione sarà "completato presto" e prevede diverse tappe. “Oltre al completamento dell'ispezione delle apparecchiature dell'impianto e dello studio sull'integrità condotto da dicembre 2019 come parte della prima fase della riabilitazione della raffineria di Port Harcourt, la (compagnia di Stato) Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) ha aperto lo scoso 1 dicembre la gara per gli appalti di ingegneria, riabilitazione e costruzione della raffineria". L'iniziativa, ha spiegato, rientra nella più ampia Refinery Rehabilitation Roadmap, l'agenda che dal 2018 mira a rafforzare la capacità di raffinazione locale del Paese e a trasformarlo da esportatore netto di prodotti petroliferi a esportatore netto di materie prime. Nel dettaglio, il progetto prevede di riabilitare le raffinerie esistenti, di svilupparne di nuove e di inquadrare le raffinerie modulari. (Res)