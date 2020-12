+ Covid: parte "V-day", vaccinati i primi tre sanitari allo Spallanzani +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte il "V-day" in Italia, la campagna vaccinale contro il Covid-19. All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la prima a essere vaccinata è stata un’infermiera, Claudia Alivernini, romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. Con lei, a seguire, altri 2 dipendenti dell’Istituto e precisamente: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Alle ore 7,20 sono stati i primi 3 in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19. (Rer)