Covid: Zingaretti, primi vaccini allo Spallanzani è l'inizio della fine

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sono all'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma dove, questa mattina, sono stati somministrati i primi vaccini anti Covid in Italia. "Non è la fine, è ancora lunga ma è l'inizio della fine. Grazie agli operatori sanitari, è l'inizio della fine'', ha detto Zingaretti, in occasione del V-day. (Rer)